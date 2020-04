Inter, giro d’orizzonte in attacco: piano A e alternative

La situazione ancora da risolvere legata al futuro di Lautaro Martinez sta spingendo l’Inter a monitorare con attenzione le situazioni di mercato in evoluzione per quanto riguarda il ruolo di attaccante. Si parte dalla trattativa potenzialmente più semplice ed immediata, ovvero quella legata a Dries Mertens: l’attaccante belga, pur avendo instaurato dei discorsi approfonditi con il Napoli per rinnovare il suo contratto in scadenza, non ha ancora concretizzato il nuovo accordo e resta appetito da Beppe Marotta come sostituto di Alexis Sanchez, destinato a tornare al Manchester United. Per un eventuale sostituzione di Lautaro Martinez, invece, sono due i nomi che risultano essere più caldi, con lo stesso prezzo ma con prospettive ben diverse. Si tratta di Timo Werner, il cui accordo con il Lipsia è caratterizzato da una clausola rescissoria da 60 milioni che scadrà a fine aprile, e da Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese dell’Arsenal ha un contratto con i Gunners destinato a scadere tra 13 mesi ma nonostante ciò la valutazione stilata dai londinesi si avvicina ai 60 milioni di cui sopra. Cifra ritenuta eccessiva per un calciatore di 30 anni, mentre i tempi ristretti per potersi avvalere della clausola rescissoria frenano gli istinti di mercato nerazzurri in relazione al tedesco. Insomma situazioni da monitorare, tenendo in considerazione il piano A sin qui non messo in discussione: trattenere il Toro a Milano.