Inter, Giroud attende segnali. Si lavora sulla durata del contratto

Nelle scorse ore si è tornato a parlare di un possibile approdo in Italia di Olivier Giroud, attaccante che dal 1 luglio sarà svincolato dal suo contratto con il Chelsea. Nonostante i Blues vogliano proporgli il rinnovo per un anno, è probabile che il francese decida di cambiare aria. L’ex Arsenal non ha mai fatto mistero di voler raggiungere il suo ex allenatore Antonio Conte all’Inter. Come riportato da Fcinternews.it, il giocatore ha come priorità quella di ottenere un contratto biennale, meglio se con opzione per il terzo anno. Un'offerta che né Chelsea né Tottenham oggi hanno intenzione di presentargli, visto che Giroud ha già 34 anni. In Italia oltre ai nerazzurri c’è anche la Lazio, che però farebbe fatica a garantirgli l’ingaggio da 5 milioni all’anno per due stagioni. Allo stesso modo in casa nerazzurra permangono i dubbi sulla possibilità di mettere sotto contratto un calciatore non più giovanissimo per due o più stagioni. La soluzione preferita sarebbe quella di un annuale con opzione per il secondo anno.