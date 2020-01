Inter-Giroud, distanza minima: restano da limare i dettagli sull'ingaggio

© foto di Imago/Image Sport

È una settimana calda per cambiare la faccia dell’attacco dell’Inter. La possibile partenza di Politano apre di fatto la porta al rinforzo che vuole Conte, per caratteristiche un vice Lukaku. In prima fila c’è Giroud, ieri liberato dal tecnico del Chelsea, Frank Lampard. Prima però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è bisogno di un accordo con l’Inter. La visita dei suoi agenti in sede, due giorni fa, ha accorciato anche se non ancora annullato le distanze: i nerazzurri sono fermi a una proposta di cinque milioni, il Chelsea ha abbassato la richiesta di 10. La distanza si è assottigliata, ecco perché c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare per la prossima settimana. C’è ancora qualcosa da limare sul fronte dell’ingaggio di Giroud: il francese chiede un contratto di due anni e mezzo, mentre la proposta nerazzurra è di 18 mesi.