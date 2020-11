Inter, Giroud è il piano B per l'attacco ma il prezzo sarà decisivo per la scelta nerazzurra

Oltre a Milik, l'Inter ha un piano B per l'attacco in vista del mercato di gennaio e si chiama Olivier Giroud. Il francese sta giocando poco e il rinnovo automatico fatto valere dal Chelsea lo ha sicuramente penalizzato anche in vista del prossimo Europeo. L'Inter osserva interessata per capire se i Blues saranno disposti a lasciarlo partire in inverno e soprattutto di capire quale sarà il suo costo. A riportarlo è Tuttosport.