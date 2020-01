Inter, Giroud è più vicino ma Politano lo ha messo in stand by

Nella giornata di ieri è caduto il muro del Chelsea che aveva da tempo fissato in 10 milioni il costo del cartellino di Olivier Giroud e che adesso è sceso a 8. Un'apertura nei confronti dell'Inter che ne offre 5 ma che in qualche modo è pronta ad avvicinarsi ulteriormente ai Blues. Dopo gli incontri di ieri, la sensazione è che Ausilio non abbia forzato la chiusura solo perché ancora in attesa che si sblocchi lo scambio Spinazzola-Politano, visto che solo una volta che l'attaccante romano tornerà ufficialmente in giallorosso, allora l'Inter metterà sotto contratto un altro giocatore offensivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.