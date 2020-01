Inter-Giroud, gioco a incastri. Si lavora sulle uscite di Gabigol e Politano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È di oggi l’indiscrezione di Telefoot relativa a Olivier Giroud vicino all’Inter. Ma come riportato da Fcinternews.it, per vedere il francese in nerazzurro devono incastrarsi un paio di situazioni di mercato. Innanzitutto il Chelsea deve trovare un sostituto e tra i nomi accostati ai Blues ci sarebbe Gabriel Barbosa, per il quale l’Inter cerca da tempo una sistemazione alternativa al Flamengo, più vantaggiosa soprattutto dal punto di vista economico.

L'altra situazione che deve sbloccarsi è quella relativa a Matteo Politano, che sulla carta dovrebbe fare posto al francese nella rosa nerazzurra. La Fiorentina resta in prima fila per l'ex Sassuolo e in quest'ottica il rientro dagli States di Rocco Commisso è la chiave per sbloccare l'affare. Martedì, dopo la 18esima giornata di campionato, è in agenda l'assalto decisivo dei viola per l'esterno offensivo. Queste due cessioni potrebbero dare all'Inter il tesoretto necessario per intervenire su altri obiettivi di mercato. Tra questi Marcos Alonso, desaparecido al Chelsea, ma soprattutto Arturo Vidal (Barcellona) per il quale ogni discorso ripartirà dal 13 gennaio.