Inter, Giroud in stallo per il rinnovo col Chelsea: risalgono le quotazioni di Mertens

Con Olivier Giroud ancora alle prese con il possibile rinnovo unilaterale che il Chelsea potrebbe far scattare in conseguenza anche dei problemi legati al Coronavirus, per l'Inter tornano a salire le quotazioni di Dries Mertens. Nei piani di Marotta e Ausilio c'è l'acquisto di uno svincolato che possa garantire un'alternativa in attacco e il nome del belga in scadenza col Napoli non è mai sceso nell'indice di gradimento. Anche di Conte ovviamente. L'intesa con gli azzurri non è ancora arrivata e l'idea di restare in un campionato top in una squadra che lotta per vincere lo stuzzica, anche per la grande amicizia con Lukaku, con cui divide da anni lo spogliatoio della Nazionale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.