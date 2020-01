© foto di Imago/Image Sport

All'Inter serve un vice-Lukaku, al Barcellona invece il sostituto di Luis Suarez che s'è infortunato gravemente e ha dato l'arrivederci alla prossima stagione. Tra le varie piste vagliate dal club catalano ce ne sarebbe una che ha già scaldato il mercato nerazzurro. Secondo il tabloid inglese Indipendent, gli azulgrana starebbero valutando anche il nome di Olivier Giroud, oltre quello di Rodrigo, per rinforzare il reparto avanzato.

Ma l'Inter ha già l'accordo - Da tempo, però, ci sarebbe una parola tra l'attaccante in uscita dal Chelsea e l'Inter, forte di un accordo già raggiunto. I nerazzurri adesso starebbero aspettando di chiudere la cessione di Politano al Napoli prima di raggiungere l'intesa anche con Abramovich e Marina Granovskaia, in virtù della resistenza della società partenopea per Llorente. Occhio però all'insidia Barcellona, un club che stuzzicherebbe l'appetito di chiunque. In Inghilterra non trascurano l'ipotesi.