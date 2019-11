© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud resta nel mirino dell'Inter per gennaio. Il francese è già stato allenato da Conte per 6 mesi e il suo contratto con il Chelsea scadrà a giugno. Per questo di fronte a un'offerta da 6-7 milioni di euro i londinesi lo farebbero partire e i nerazzurri ci stanno pensando seriamente. Per quel che riguarda le alternative Andrea Petagna non convince mentre Kevin Lasagna non è un profilo da scartare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.