Inter, Giroud resta nel mirino: sfida alla Lazio ma occhio anche al rinnovo col Chelsea

Olivier Giroud è un nome molto caldo per il mercato italiano. La Lazio è da tempo sulle sue tracce e spera di poterlo ingaggiare a parametro zero in vista della prossima stagione, ma l'Inter non molla, dopo averlo sfiorato a gennaio salvo poi prendere Eriksen a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Antonio Conte non ha abbandonato l'idea di avere il francese come vice Lukaku ma sia i nerazzurri che i biancocelesti dovranno anche fare i conti con la possibilità che il centravanti possa rinnovare con il Chelsea, visto che negli ultimi tempi ha ritrovato spazio con la maglia dei Blues.