Lo scambio saltato fra Spinazzola e Politano ha cambiato anche i piani per Olivier Giroud. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti, quello per l'attaccante francese potrebbe essere solo uno stop momentaneo. I nerazzurri si sono impegnati col ragazzo e non vogliono rimangiarsi la parola data, ma per concludere l'operazione servirà un po' di pazienza. Giroud ieri non era neppure in panchina nel match contro il Newcastle e non vede l’ora di fare le valigie. In teoria potrebbe tornare in corsa anche Llorente, un altro che Conte ha già allenato, ma uno scambio di prestiti con il Napoli è ostacolato dalla volontà di Politano di andare solo alla Roma.