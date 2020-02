© foto di Insidefoto/Image Sport

Olivier Giroud stizzito con l'Inter. Secondo quanto raccolto da RMC Sport attraverso fonti vicine al giocatore, l'attaccante del Chelsea si sarebbe sentito tradito dai nerazzurri in questo mercato di gennaio. Il francese aveva dato infatti la sua priorità alla squadra allenata da mister Conte, che lo ha però tenuto in stand-by fino alla fine "costringendolo" così a restare a Londra per mancanza di un sostituto. Ricordiamo che sull'ex Arsenal aveva provato a inserirsi anche la Lazio negli ultimi giorni di trattative.