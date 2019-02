© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche Cristiano Giuntoli nel casting di Beppe Marotta per il ruolo di ds dell'Inter. Nel caso, ovviamente, che Piero Ausilio lasci, in un valzer di ds che si prepara per l'estate . Secondo, la Repubblica, infatti, i nerazzurri starebbero valutando il ds attualmente al Napoli, che però piacerebbe anche alla Roma.