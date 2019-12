Inter, gli agenti di Lautaro Martinez in città: possibile raddoppio clausola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul futuro di Lautaro Martinez, rivelate da Sportmediaset: Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti del Toro, sono attesi in giornata a Milano, dove rimarranno circa una settimana, per una trattativa che si annuncia lunga e risolutiva: le parti vogliono arrivare ad un accordo. L'obiettivo è allontanare il più possibile le sirene proveniente da Barcellona, con Messi che lo vedrebbe perfetto per completare il tridente con Neymar, altro obiettivo dei blaugrana. La scadenza del nuovo contratto sarà fissata al 2025, due anni più avanti rispetto all'attuale accordo, e l'ingaggio fortemente ritoccato verso l'alto: merito di prestazione eccezionali sia in Serie A che in Europa.

Il capitolo clausola rescissoria - Si parlerà anche della clausola di rescissione presente sul contratto dell'argentino fin dal suo arrivo dal Racing Avellaneda, oggi fissata a quota 111 milioni di euro: l'obiettivo dell'Inter è di eliminarla ma rimane sul tavolo l'ipotesi di raddoppiarla, sfondando il muro dei 200 milioni di euro e costringendo così il Barça, o eventuali club interessati, ad un esborso record.