Inter, gli agenti di Lautaro spingono per un ingaggio top ma il vero ostacolo è la clausola

L'incontro in sede di due giorni fa tra i dirigenti dell'Inter e i procuratori di Lautaro Martinez ha aperto un dialogo per arrivare al rinnovo di contratto dell'argentino. Gli agenti si attendono un ingaggio di prima fascia per il proprio assistito, con il club che è pronto a garantirgli 5 milioni di euro più bonus a stagione. Una cifra che viene ritenuta ancora troppo bassa, anche se in tal senso un accordo può essere trovato. Il vero braccio di ferro potrebbe nascere invece sulla clausola rescissoria, visto che i nerazzurri vorrebbero eliminarla mentre gli agenti sono di un altro avviso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.