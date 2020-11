Inter, gli alibi stanno a zero: che sia la notte del cambiamento

vedi letture

La peggiore Inter di Conte prende forma nella serata definita dallo stesso tecnico nerazzurro come quella più importante. La sconfitta contro il Real Madrid assume una proporzione più accettabile solo a causa della folle espulsione di Vidal che regala se non altro l’illusione di un alibi per una serata che era già partita sui binari nefasti del fallimento dal fischio d’inizio. Squadra svagata, spaventata, priva di furore agonistico e di costrutto tattico: lontana anni luce da ciò che il tecnico nerazzurro starebbe cercando di costruire. Il paradosso arriva dal cambio di emergenza, che sconfessa la dinamica tattica ormai consueta della difesa a tre e apre le porte ad una linea a quattro che regala un minimo di equilibrio ad una squadra altrimenti totalmente scollegata un reparto con l’altro. Nessun aspetto positivo in una serata da dimenticare, o meglio ancora in una notte da tregenda da stamparsi nella testa per evitare di ripetere scenari di questo genere. Il campanello d’allarme, questa volta, è risuonato in maniera rumorosa e totalmente inequivocabile: che sia la svolta per cambiare qualcosa, la strada è lunga, ma la sensazione è che sia anche quella sbagliata.