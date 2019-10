Inter, gli effetti della sosta: chi si ferma e chi respira

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Inter si torna al lavoro per organizzare una reazione dopo la doppia sconfitta che ha di fatto caratterizzato l’ultima settimana prima della sosta per le nazionali. Soprattutto il risultato contro la Juventus non deve lasciare strascichi dal punto di vista mentale, con le difficoltà derivanti anche da un organico che ampio non è mai stato, e che dovrà fronteggiare la sua prima emergenza legata agli infortuni. C’è fiducia rispetto alla posizione di Sensi, fermatosi proprio nel corso del Derby d’Italia e pronto al rientro al più tardi nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund del 23 ottobre, mentre più complicata è la questione legata ad Alexis Sanchez e Danilo D’Ambrosio, entrambi alle prese con infortuni freschi patiti con la maglia delle rispettive nazionali e destinati a tempi di recupero ancora da valutare ma che di certo li renderanno indisponibili per i prossimi impegni. Gli aspetti positivi derivano allora da chi, per un motivo o per un altro, ha accorciato il suo periodo di distanza da Appiano Gentile: come noto Lukaku ha rinunciato al secondo impegno con il Belgio per mettere a punto la sua condizione fisica, mentre la squalifica di Brozovic ha consentito al croato di trovare un po’ di riposo in avvio di stagione che lo ha visto certamente tra i giocatori più spremuti da Conte e dalla sua Nazionale. Insomma, qualche giorno ancora e si riparte con la missione Conte, superare i propri limiti per raggiungere risultati impronosticabili.