Inter, gli esami: distorsione alla caviglia per Radja. Ok Brozovic e Perisic

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Attraverso il suo sito ufficiale, l'Inter ha reso noto il bollettino medico in merito alle condizioni fisiche di Radja Nainggolan, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. "Dopo il match tra Inter e Milan, Radja Nainggolan - uscito per infortunio al 30' del primo tempo - si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: gli esami hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane - si legge -. Non si sono, invece, resi necessari controlli strumentali per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.