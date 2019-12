Inter, gli interventi programmati in mediana

Fonte: Sportitalia

Un restilying sulla linea mediana è ciò che l’Inter sta cercando di predisporre a medio ed ampio raggio in vista sia della sessione invernale che di quella estiva del calciomercato. Non è un mistero che la carenza di alternative in quella zona del campo abbia caratterizzato i rari ma importanti momenti di difficoltà per la squadra di Conte in questa prima fase della stagione, ed è proprio su quel versante che la dirigenza nerazzurra lavorerà per ovviare alla situazione. In primis con i discorsi allacciati con l’Udinese per Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino resta in cima alla lista delle alternative nella rincorsa a un elemento di qualità per la fase di definizione della manovra. Da non sottovalutare, poi, la prosecuzione della trattativa con l’Atalanta per Kulusevski: l’intenzione è di prenotare lo svedese per giugno, ma di non sottovalutare gli spiragli che si potrebbero anche aprire per l’immediato, ovviamente Parma permettendo. E poi c’è la questione legata ad Arturo Vidal, sempre in rotta di collisione con il Barcellona ma senza avere ancora i parametri economici confacenti alle esigenze di Marotta per un investimento nell’immediato. Il lavoro del suo agente Felicevich sarà fondamentale per riscaldare una pista sempre valida in virtù dell’altissima considerazione di cui il cileno gode da parte del tecnico nerazzurro.