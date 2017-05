Inter, gli obiettivi di Spalletti: Rudiger-Conti piste concrete, sogno Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da PremiumSport, l'Inter non molla la presa per Andrea Conti. Il talento dell'Atalanta potrebbe arrivare a Milano insieme ad Antonio Rudiger, mentre Luciano Spalletti (in netta pole position per diventare il nuovo tecnico) conserva ancora la speranza di arrivare a Radja Nainggolan, nonostante la volontà del nazionale belga sia quella di restare alla Roma.