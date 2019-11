Inter, gli scout promuovono Kulusevski. Idea per la prossima estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter fa sul serio per Dejan Kulusevski, talento in prestito al Parma dall'Atalanta. Secondo quanto riporta FcInterNews gli scout nerazzurri lo hanno promosso a pieni voti dopo averlo seguito dal vivo nelle ultime uscite, anche se l'offensiva sarà probabilmente posticipata alla prossima estate. L'asta, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, parte da 25 milioni di euro e sul giocatore sono da segnalare gli interessamenti di Juventus, Arsenal e Wolverhampton.