© foto di Federico Gaetano

"Non so quanto siamo vicini. Per lottare con di loro dovremo capire che non basterà far bene solo lo scontro diretto. La sfida con la Juve è importante tanto quanto le altre partite". Nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il neo difensore dell'Inter Diego Godin parla così del confronto con la principale rivale del campionato: "Il parallelo tra Real e Barcellona in Liga e la Juve in serie A è corretto. E l’obiettivo dell’Inter è la vittoria, questo mi è stato spiegato nei giorni della trattativa. Quello della Juve è stato un monologo, negli ultimi tempi. Serve lavoro e ambizione, per provare a batterli".

Sui 75 milioni di euro spesi dalla Juve per De Ligt, il nerazzurro ha invece risposto così: "Il prezzo lo fa il mercato attuale, non dipende mica dal ragazzo. E’ un giovane, per l’età che ha ha mostrato grande personalità. E’ sicuramente un buon giocatore. Da qui a dire che possa diventare un top, lo dirà il tempo".