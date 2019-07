© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista concessa da Diego Godin a La Gazzetta dello Sport. Il neo difensore nerazzurro - che potrebbe esordire proprio oggi a Macao contro il PSG - si sofferma anche su Cristiano Ronaldo, ora alla Juve ma già avversario in Liga nei derby di Madrid: "Qual è l’aspetto più complicato nel marcarlo? Non un fatto tecnico. Ma la testa. La concentrazione. Per 90 minuti non puoi mollare un secondo, perché è quel secondo che a lui basta per segnare".

Una volta le rifilò un pugno.

"Quel che accade in campo, resta in campo. E non ne parlo. Però non mi piace quando si manca di rispetto".

Del gesto di CR7 dopo il ritorno di Champions a marzo, invece, vuole parlare?

"Il Cholo (Simeone, ndr) all’andata si rivolse al proprio pubblico, la tensione lo portò a quel gesto, non ce l’aveva con la Juve. Il gesto di Ronaldo fu differente, non rispettò la gente".