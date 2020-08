Inter, Godin carica i suoi per la finale: "Mettiamoci il cuore, serve su ogni palla"

"Dobbiamo fare tutto quello per cui abbiamo lavorato, poi in finale si gioca anche con il cuore". Diego Godin sa come si fa. Alla vigilia della gara contro il Siviglia, il difensore ne parla a Sky: "Il cuore serve su ogni palla, da ogni giocatore. Penso che è quello che ti dia sempre qualcosa in più. Il Siviglia è una grande squadra, hanno giocatori con qualità e non sono in finale per caso. Però dipenderà da noi l'atteggiamento con cui scenderemo in campo".

Si può trarre un bilancio di questo tuo primo anno in Italia?

"Ho imparato tanto, sono più completo perché ho imparato una forma diversa da giocare al calcio. Anche alla mia età imparo cose nuove".

Sei tornato a essere un titolare fisso nell'undici di partenza.

"Conta l'orgoglio, giochiamo tutti: sia chi va in campo che chi va in panchina, così come lo staff o i tifosi che non potranno esserci ma li sentiamo vicini anche da lontano".