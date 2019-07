© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista concessa da Diego Godin a La Gazzetta dello Sport. Il neo difensore nerazzurro - che potrebbe esordire proprio oggi a Macao contro il PSG - si sofferma anche sul tecnico Antonio Conte: "Mi ricorda moltissimo Simeone. Vivono il calcio con la stessa passione, sono attenti ai dettagli, tirano fuori il massimo dai ragazzi che allenano. Conte in particolare mi sembra un tipo molto concreto: sa quel che vuole, va dritto al punto, per un giocatore è l’ideale".

Quanto Simeone quanto mi ha riempito la testa di Inter? "Me ne ha parlato molto, è la verità. Ci siamo confrontati, mi ha detto che era la squadra più grande che aveva mai conosciuto, con tifosi passionali. Diego è un grande. Ha seguito un’idea di gioco e di cultura che ha permesso all’Atletico di lottare con Barça e Real Madrid. Era una via obbligatoria, l’unica possibile per competere contro di loro. Se avessimo fatto il loro stesso calcio, non avremmo mai tenuto testa".