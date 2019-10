© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riposo totale per Diego Godin, non impiegato da Antonio Conte al Mapei Stadium nelle montagne russe della sfida tra Sassuolo e Inter. Il centrale uruguaiano ha voluto comunque sottolineare l'importanza dell'ultimo successo nerazzurro con un post su Twitter: "Tre punti importantissimi - ha scritto l'ex Atletico Madrid -. Continuiamo a lavorare, imparare e a crescere come squadra".