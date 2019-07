Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il neo difensore dell'Inter Diego Godin ha parlato brevemente anche di alcuni compagni di reparto: "Se l’Inter ha la difesa più forte d’Europa, come ha detto Julio Cesar? È un onore che si pensi questo. Ho conosciuto da poco i miei compagni. Ma già l’anno scorso ho visto molte partite di De Vrij e di Skriniar, sono spettacolari, ma lo penso pure di D’Ambrosio. Sono io che dovrò adattarmi rapidamente alla squadra: in un ruolo come il mio, l’empatia con i compagni di reparto è fondamentale, ci dev’essere affinità".