© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell’Inter Diego Godin ha parlato ai microfoni di Inter TV a un’ora circa dal derby contro il Milan: “Siamo preparati a questa partita, abbiamo lavorato per tutta la settimana. Sarà fondamentale per noi avere le idee chiare ed essere concentrati. Dovremo dare il 100%, sia mentalmente che fisicamente. Bisogna essere concentrati sia in attacco che in difesa, senza concedere nulla al Milan. Dovremo avere le idee chiare, dall'inizio fino alla fine dell'incontro”, ha concluso.