© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Diego Godin, difensore nerazzurro, ha commentato ai microfoni di InterTV la vittoria per il 2-1 ottenuta contro la Fiorentina: "Ci siamo trovati bene con il 3-4-1-2. La Fiorentina si è difesa bene: non era facile trovare spazi e creare occasioni da rete. Ma alla fine, perseverando, abbiamo vinto e adesso ci andiamo a giocare le semifinali. Il secondo gol? Una bella rete. C'è tanto lavoro dietro ogni nostra azione: prepariamo in settimana tutte le mosse in entrambe le fasi. Oggi abbiamo fatto molto bene quella difensiva. Questo è il cammino giusto: proseguiamo su questa strada", riporta fcinternews.