© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore nerazzurro Diego Godin, autore di una grande prova sul campo dello Slavia Praga, ha commentato ai microfoni di InterTV il 3-1 inflitto ai danni della squadra ceca: "Abbiamo giocato con molta personalità. Questa gara l'avevamo preparata nei dettagli. Vincere era fondamentale: adesso proviamo a vincere col Barcellona, per andare agli ottavi di finale. Oggi tutta la squadra ha giocato una grandissima partita: sapevamo cosa dovevamo fare per vincere e ci siamo riusciti. Lo Slavia Praga è una squadra che gioca bene a calcio: fraseggiano, trovano le imbucate, e poi giocavano in casa. Siamo contenti d'aver vinto: ci teniamo questi tre punti. Nell'ultima partita dipenderà tutto da noi: giocheremo una finale, la prepareremo nel migliore dei modi. Ma dovremo preparare prima le altre partite di campionato", riporta fcinternews.