Inter, Godin il sacrificato in difesa: c'è il Rennes ma il pesante ingaggio è un ostacolo

Il futuro di Godin potrebbe essere lontano dall'Inter. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, dopo il vertice fra Conte e la dirigenza nerazzurra, il centrale uruguaiano è tornato ad essere in bilico: il club e la società hanno convenuto che fra sacrificare il 25enne Skriniar (per 50-60 milioni, comunque...) o Godin, sia meglio dare la precedenza al 34enne uruguaiano. Sul giocatore c'è il Rennes, ma la trattativa non sarà facile, innanzitutto perché Godin ha dichiarato di voler rimanere e poi perché il giocatore, arrivato da svincolato nell’estate 2019, ha un ingaggio altissimo, da 5.3 milioni più bonus. Senza dubbio, servirebbe una corposa buonuscita da parte dell’Inter.