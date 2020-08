Inter, Godin: "Il Siviglia ha trionfato molte volte in questa coppa. Ma vogliamo portarla a Milano"

Anche il difensore Diego Godin ha parlato a Inter Tv della finale di Europa League di domani contro il Siviglia: “Al momento siamo molto concentrati sulla partita, su ciò che dovremo fare sul campo e sulla giusta tattica da adottare. Si sente il giusto entusiasmo e la giusta carica per una partita di questa importante e dopo il fischio d’inizio dovremo dare tutto quello che abbiamo, mettendo in pratica quanto preparato fin qui e mostrando cuore e passione sul rettangolo di gioco, in modo da poter esprimere il meglio. - continua Godin come riporta Fcinternews.it - Il Siviglia è il Siviglia, conosciamo il valore della squadra e dei suoi elementi, siamo consapevoli del fatto che giocano un bel calcio sopratutto in un contesto come una finale e per questo motivo molte volte hanno trionfato negli ultimi anni. Noi però abbiamo voglia di portare la coppa a Milano per noi stessi e per i tifosi. Giocare a fine agosto? È certamente una situazione unica nel suo genere, un anno diverso dagli altri e difficile per tanta gente che ha sofferto per via della pandemia, non per noi quindi che abbiamo dovuto semplicemente cambiare alcune dinamiche della nostra vita quotidiana e nulla più. Per i medici e gli operatori sanitari, in particolare, è stata dura. Quella è la vita, questo invece è il calcio, che rimane si un qualcosa di bello e importante per i tifosi, ma bisogna capire che tipo di situazione si sta tutt’ora affrontando”.