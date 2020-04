Inter, Godin in odore di cessione: Manchester United in pole, piace anche al Valencia

Diego Godin è l'unico calciatore dell'Inter a non essere ancora rientrato in Italia e l'unico della difesa in odore di cessione. Come riferito da Tuttosport, nel suo futuro potrebbe esserci la Premier League. Una pista porta al Manchester United, mentre il Tottenham non è interessato. In Spagna, invece, piace al Valencia, ma difficilmente l'ex Atletico Madrid accetterà di giocare in Liga con una maglia diversa da quella dei Colchoneros.