Inter, Godin in Sardegna grazie alla moglie: è nata a Cagliari, figlia di Pepe Herrera

vedi letture

Diego Godin a Cagliari, quando è decisiva la moglie. Il Corriere dello Sport racconta infatti la trattativa per portare in Sardegna il difensore uruguaiano dell'Inter, nata dopo il no dei nerazzurri a Nainggolan e i tentennamenti di Fazio, che a questo punto rimarrà a Roma in attesa di una nuova offerta. Un ruolo cruciale, infatti, lo avrebbe giocato Sofia, moglie di Godin e nata a Cagliari: è infatti la figlia di Pepe Herrera, 147 presenze in rossoblù dal 1990 al 1995, compagno di squadra di Fonseca e Francescoli agli ordini di Ranieri. Si attende il via libera definitivo ma, con queste premesse, il colpo uruguaiano sembra davvero possibile.