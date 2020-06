Inter, Godin l'unico out in vista di Napoli. E tornano le ombre sul suo futuro

La distrazione muscolare del retto femorale anteriore riscontrata durante la pre-season già qualche allarme lo aveva lanciato. Diego Godin, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli. E sarebbe l'unico, nel caso, out dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Prove ulteriori rispetto all'integrità fisica tanto cara ad Antonio Conte. Che non guarda mai l'età, questo ormai è chiaro, ma piuttosto osserva - e chiede quotidianamente anche al suo staff di farlo - la condizione muscolare e atletica del calciatore.

L'ex leader dell'Atletico di Simeone, con la casacca nerazzurra è sceso in campo da titolare 22 volte in stagione su 25 presenze totali (37 i match ufficiali disputati dall'Inter quest'anno). Praticamente più del 40 per cento delle sfide, El Faraon le ha giocate nel finale o, peggio, guardate dalla panchina o dal divano di casa. Certo, guai a mettere in discussione certe prestazioni comunque straordinarie dell'uruguagio, nondimeno la sua posizione rimane sotto esame da qui fino alla fine della stagione.

Godìn dovrà dare prove ben diverse in merito alla risposta del corpo nel corso delle partite che la squadra giocherà fino a fine agosto. La sua titolarità vacilla da tempo, premiando invece il meraviglioso impatto in prima squadra di Alessandro Bastoni che, agli occhi di Conte, rappresenta già l'oggi e non solo il domani. Non un ostacolo morbido, tra gli altri, per il centrale di Rosario.