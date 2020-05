Inter, Godin: "La Juventus non è prima per caso, nei momenti decisivi non sbaglia mai"

Il difensore dell'Inter Diego Godin è intervenuto sul profilo Instagram della Federazione dell'Uruguay: "La Juventus è prima non a caso, nei momenti decisivi non sbaglia mai contando su una rosa unica. Quando conta è difficile che perda, anzi quasi sempre finisce che vince e con autorità. La Lazio va avanti con lo stesso gruppo da anni, migliorandolo nel tempo e creando così un gruppo molto unito. Giocano in modo spettacolare, segnano e vincono grazie a giocatori davvero impressionanti. Sono sicuro che lotterà con noi per il titolo. Noi siamo terzi con una gara da recuperare, perciò da qui alla fine ogni partita sarà una finale".

Quali sono gli avversari più difficili?

"Il Parma è una squadra che ci ha messo in grande difficoltà. Gervinho non si può contenere, Kulusevski ha mostrato grande tecnica e forti capacità da box to box. I grandi attaccanti poi li conosciamo: Ronaldo, Messi, Neymar. Ai tempi del Bilbao ricordo Llorente: altissimo e difficile da marcare nei calci da fermo".