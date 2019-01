Inter-Godin, parla Simeone: "Stiamo cercando la soluzione migliore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato del futuro di Diego Godin, dato da molti vicinissimo all’Inter: “Sia l’Atletico che il giocatore stanno cercando la migliore soluzione per tutti. Il club e Godin sanno cosa penso di questo, se rimarrà con noi sarà perché è la cosa migliore per lui e per il club”.