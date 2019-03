© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla difesa dell'Inter in vista della prossima stagione. Certo l'arrivo di Diego Godin, che guadagnerà 5.5 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi tre anni. Il difensore uruguagio prenderà il posto di Joao Miranda, destinato a partire. Resteranno invece ad Appiano Gentile sia l'olandese Stefen De Vrij che lo slovacco Milan Skriniar, con cui sono già state gettate le basi per il rinnovo del contratto.

In entrata, fredda la pista che porta a Joachim Andersen della Sampdoria. Non scontato, infine, il ritorno alla base del classe '99 Alessandro Bastoni, centrale di difesa attualmente in prestito al Parma.