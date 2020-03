Inter, Godin potrebbe lasciare a fine stagione. Tottenham e Manchester United ci pensano

Diego Godin non ha reso secondo le aspettative con la maglia dell'Inter, complici le difficoltà di adattamento alla difesa a tre. Il difensore uruguaiano, però, continua ad avere estimatori soprattutto in Inghilterra: Tottenham e Manchester United sono pronte a darsi battaglia in estate. Come riporta il Daily Mirror, sarebbe José Mourinho in persona a volere fortemente un giocatore che ha sempre apprezzato.