Inter, Godin si presenta: "Sono venuto qui per vincere"

"Per me inizia una nuova esperienza, una nuova sfida". Così Diego Godin, più deciso che mai, si è presentato ai microfoni di InterTv nella sua prima intervista ufficiale da nerazzurro: "L'Inter è una squadra molto importante in Italia e in Europa, ho tantissima voglia di continuare a competere ad alti livelli, fuori e dentro il campo, per aiutare l'Inter a vincere".

Recoba e Vecino ti hanno parlato del tuo nuovo club?

"Sì ci ho parlato, soprattutto con Matias che è un mio compagno in Nazionale, in particolare delle ambizioni del club in queste stagioni e di quelli che sono gli obiettivi. Ho già un amico nello spogliatoio e questo è importante, mi aiuterà ad adattarmi".

Cosa ti aspetti dal calcio italiano?

"E' una cosa che imparerò giocando, è un calcio che seguo sin da piccolo, ho tante aspettative ed entusiasmo. E' una sfida che mi attrae, sono sicuro che sarà tutto molto bello".

Perché hai scelto l'Inter?

"E' un grandissimo club, con grande storia e che ha l'ambizione di vincere cose importanti. Proverò a dare il mio apporto dentro e fuori dal campo per aiutarlo in questo progetto ambizioso, mirato a far tornare a vincere. Sono venuto all'Inter per vincere, a dare tutto in campo, anima e corpo".