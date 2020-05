Inter, Godin: "Siamo pronti a ricominciare. Stiamo aspettando il protocollo medico"

Diego Godin, difensore dell'Inter, è intervenuto in diretta Instagram con il profilo ufficiale della Federazione di calcio uruguaiana. Ecco le sue parole sull'eventuale ripartenza: "Stiamo aspettando che i medici formulino un protocollo idoneo per poter finalmente tornare a giocare. Serve un'attenzione assoluta per placare il contagio. Dalla Spagna mi dicono che se i test avranno un riscontro valido, torneranno ad allenarsi con gruppi di 4-5 giocatori. In Italia le possibilità pare siano le stesse. Il calcio può essere un modo per uscire da questo brutto periodo. L’Inter è pronta a ricominciare, sta lavorando ogni giorno a stretto contatto con tecnici e medici, ma nel club non ci sono soltanto i tifosi, bisogna considerare tutti coloro che ne fanno parte e non sono pochi. Ci sono tanti temi da studiare, i club devono fare i conti con i diritti tv, non si può sottovalutare niente".

Che campionato è la serie A?

"È un campionato fisico e tattico, fondato sul lavoro in entrambe le fasi. L’Atletico si avvicina molto a questo tipo di futbol, in Italia si lavora moltissimo, si studia tantissimo l’avversario, non si stacca mai. Mi sono dovuto adattare anche al nuovo sistema con la difesa a tre. La media chilometri è di 12 a match, rispetto ai 9 dell’Atletico. In Serie A il ruolo del laterale è determinante, devono correre costantemente, è l’arma più importante nel calcio moderno. Conte ha anche cambiato modulo in base alle caratteristiche dell’avversario".