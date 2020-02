© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Bastoni squalificato per Antonio Conte in vista del derby di Milano si propone un dubbio legato al pacchetto difensivo. Chi ci sarà assieme a Skriniar e De Vrij? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dovrebbe essere Diego Godin a prendere il posto del giovane compagno di reparto che verrà fermato dal Giudice Sportivo, ma una percentuale di possibilità rimane viva per Danilo D'Ambrosio che già in passato ha ricoperto il ruolo di centrale con buoni risultati.