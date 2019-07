Inter, Godin: "Vi spiegherò l'anima dell'Uruguay sul campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Godin si presenta. Lo fa in un video tramite il profilo Twitter dell'Inter dove racconta cosa dovranno aspettarsi i tifosi nerazzurri. "Avete mai visitato l'Uruguay? Un paese piccolo ma forte. Il Rio de La Plata, la Garra Charrua, il mate, il Maracanazo, la Celeste, questo è tanto ma non è tutto. Cosa significa veramente essere uruguaiano non può essere espresso in un breve video. Per spiegarvi che cos'è l'anima dell'Uruguay devo raggiungervi. Sul campo. Sono Diego e ora vedrete".