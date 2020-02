vedi letture

Inter, Godin: "Vittoria meritata, volevamo un buon risultato in vista del ritorno"

Intervistato da Inter TV, il difensore nerazzurro Diego Godin, commenta così la vittoria ottenuta sul campo del Ludogorets: "Abbiamo giocato una buona partita, contro un avversario da rispettare, dato che ha partecipato qualche anno fa alla Champions League e che sta dominando il proprio campionato nazionale. Nel primo tempo non trovavamo spazi, mentre nella ripresa abbiamo dato maggiore intensità. Con il gol di Eriksen abbiamo sbloccato la gara. Credo che questa sia una vittoria meritata. Volevamo un buon risultato, in vista del ritorno in casa. Ora torniamo in Italia".