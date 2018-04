Inter, gol ritrovato e dubbi sulla solidità a lungo termine

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un successo che riporta parzialmente il sereno. Non tanto per la prestazione offerta contro il Cagliari, osservando solo quella sarebbero giustificati sorrisi anche più ampi rispetto a quelli attuali, quanto piuttosto per i risultati delle dirette concorrenti che di fatto complicano la rincorsa dell’Inter ad un posto valido per disputare la prossima Champions League. Se da un lato è vero che i nerazzurri possono considerarsi a tutti gli effetti padroni del proprio destino, in virtù dello scontro diretto dell’ultima giornata contro i biancocelesti, va anche considerato come i ragazzi di Spalletti non siano ancora riusciti a trasmettere quella sensazione di affidabilità che sarebbe lecito attendersi da chi punta ad un obiettivo tanto ambizioso. L’ultimo match di campionato ha se non altro fornito un’indicazione positiva rispetto alla possibilità di variegate soluzioni offensive che parevano troppo legate allo stato di forma del solo Icardi, aggiungendo la freschezza di Karamoh alle carte del mazzo di Spalletti. La conferma puntuale è giunta invece dalla solidità difensiva che racconta di un solo gol subito nelle ultime gare disputate. L’infortunio occorso a Gagliardini aumenta però i dubbi sulla tenuta di una linea mediana che ha trovato in Brozovic il suo elemento indispensabile e che al fianco del croato dovrà proporre un’alternativa all’altezza dell’ex atalantino. Insomma, punti di domanda che Spalletti dovrà essere in grado di spazzare via con un filotto che avrebbe come apprezzatissimo risultato l’obiettivo che in casa Inter si sono prefissati dalla scorsa estate: fare ritorno nel calcio che conta.