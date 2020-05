Inter, Gosens obiettivo e alleato. Se va al Leicester, a Milano arriva Marcos Alonso

Il futuro di Robin Gosens si incrocia con le strategie di mercato dell’Inter: come conferma FcInterNews, i nerazzurri sono uno dei club interessati al laterale tedesco che l’Atalanta valuta 30 milioni di euro, anche se la prima scelta di Antonio Conte per l’out mancino rimane sempre Marcos Alonso. In questo potrebbe aiutare proprio il tedesco, che piace ai Blues e al Leicester: in caso di arrivo del laterale dell'Atalanta, le Foxes libererebbero Chilwell per Frank Lampard e di conseguenza anche Alonso potrebbe muoversi in direzione Milano.