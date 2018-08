Inter, grana lista Uefa: escluso uno tra Candreva, Gagliardini e Vecino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il sorteggio ha decretato che l'Inter affronterà Barcellona, Tottenham e PSV ai gironi di Champions League. Luciano Spalletti, però, deve pensare prima ad un altro problema: la lista UEFA. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il tecnico di Certaldo potrà inserire soltanto 19 giocatori in quest'elenco, a causa dei paletti legati ai calciatori cresciuti nel settore giovanile (che non ci sono) e del saldo di mercato tra acquisti e cessioni degli ultimi anni. Di fatto ci saranno quattro esclusi, di cui tre già certi: Berni, Joao Mario e Dalbert. Il quarto nome uscirà per forza di cose tra Candreva, Gagliardini e Vecino.