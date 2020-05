Inter grandi manovre: non solo Cavani e Werner. Ritorno di fiamma per Dzeko, sogno Dybala

vedi letture

Grandi manovre in attacco per l’Inter. I nerazzurri aspettano di definire il passaggio a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG e trattano col Barcellona la cessione di Lautaro Martinez, ma pensano ovviamente anche ai movimenti in entrata. Su questo fronte, il nome più caldo resta quello di Edinson Cavani per un profilo più “esperto” e Timo Werner come sogno non impossibile ma di certo molto complicato (perché il tedesco preferisce la Premier League). La lista, però, non finisce qui

Ritorno di fiamma? Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, infatti, nei pensieri dell’Inter, e soprattutto di Antonio Conte, vi sarebbe nuovamente Edin Dzeko, già corteggiato a lungo la scorsa estate. Il bosniaco ha poi rinnovato con la Roma, ma un’offerta da 10 milioni di euro potrebbe convincere i capitolini a discutere la cessione. Il sogno di Marotta, infine, resta Paulo Dybala: in questo momento, molto difficile che la Juventus apra una trattativa.