Inter, Griezmann a Godin: "Loading". Tifosi impazziti sui social

© foto di Imago/Image Sport

Primo luglio di grande euforia per i tifosi dell'Inter, che hanno accolto Lazaro, Godin e si apprestano a salutare anche il terzo colpo, Stefano Sensi, che dovrebbe essere annunciato domani. Entusiasmo ulteriormente acuito da un commento di Antoine Griezmann, alla ricerca di squadra dopo l'addio all'Atletico Madrid, che ha risposto al primo tweet da nerazzurro, con tanto di video, dell'ex compagno con un enigmatico "Loading", (dall'inglese "in caricamento"). Inevitabilmente, i tifosi dell'Inter hanno pensato ad un possibile trasferimento del francese in nerazzurro e sui social è esplosa la Griezmannmania.