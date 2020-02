vedi letture

Inter, Griezmann il sogno se parte Lautaro. Aubameyang il preferito di Marotta

Ancora è presto per parlarne, ma i dirigenti dell'Inter hanno messo nel mirino tre top player qualora in estate dovesse concretizzarsi la cessione di Lautaro Martinez. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti il sogno dei nerazzurri si chiama Antoine Griezmann, attaccante francese arrivato al Barça la scorsa estate. Un sogno che è destinato a rimanere tale perché Le Petit Diable avrebbe dei costi enormi dal punto di vista dell'ingaggio per i nerazzurri.

Il preferito - Il nome in cima al taccuino di Marotta è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Classe '89 ha un contratto in scadenza con l'Arsenal nel 2021: i Gunners lavorano al rinnovo, ma se non dovesse arrivare da luglio il giocatore avrà un costo minore. Una cifra inferiore rispetto ai 70 milioni che l'Arsenal chiedeva in estate.

Alternative - Anthony Martial è la prima alternativa per Marotta. Classe '95, dopo un paio di stagioni difficili ha ripreso a segnare in questa stagione. Il prezzo è di circa 60-70 milioni. Servirà una cifra più alta invece per strappare Timo Werner al Lipsia. Il bomber tedesco vale circa 100 milioni e piace tantissimo a Bayern Monaco e Liverpool